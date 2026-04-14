Мечтайте дальше, любители кабриолетов: «Кабриолет на базе Rolls-Royce Spectre не появится»

Компания Rolls-Royce не планирует выпускать кабриолет на базе своего электрического гран-турера Spectre. Руководство бренда объясняет, что отдельные конструктивные особенности делают реализацию подобного проекта невозможной — по крайней мере на данном этапе.

На закрытом показе будущей индивидуальной модели Project Nightingale глава отдела перспективных продуктов Rolls-Royce, Фил Харнетт, поделился подробностями с Auto Express. Он отметил: «Если вы хотите построить четырехместный кабриолет, придется увеличить массу автомобиля, усилить конструкцию и предусмотреть систему защиты при опрокидывании».

При этом для Rolls-Royce подобные задачи не в новинку. Модели Phantom Drophead Coupé и последовавший за ним Rolls-Royce Dawn были тяжелыми кабриолетами, однако оба автомобиля создавались до эры электромобилей и комплектовались различными версиями знаменитого двигателя V12.

«Мы рассматривали разные варианты ранее, — продолжил Харнетт. — Чем больше прибавляется веса... начинается цепная реакция. В какой-то момент масса может превысить допустимые нормы». На вопрос, мешают ли эти проблемы появлению электрического кабриолета, Харнетт ответил: «На данный момент да. Поэтому такой модели нет в нашей линейке».

Так называемые «законодательные ограничения» становятся настоящим испытанием для всех производителей автомобилей, и Rolls-Royce не исключение. В результате готовая к производству версия Project Nightingale не появится на китайском рынке. Харнетт пояснил: «В Китае её не удастся сертифицировать из-за требований к энергоэффективности».

Таким образом, для тех, кто мечтает об электрическом Rolls-Royce с откидывающейся крышей, единственным вариантом станет один из экземпляров будущей серии ‘Coachbuilt Collection’. Однако Харнетт уточнил, что ему уже известны «практически все владельцы» предлагаемых за миллион фунтов автомобилей Project Nightingale, так что шансы приобрести такую машину крайне невелики.