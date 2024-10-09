Дождь повлиял на ход испытаний шин Pirelli

Сегодня в итальянском Муджелло стартовали двухдневные испытания Pirelli, в которых приняли участие три гран-при команды: Red Bull Racing, McLaren и Ferrari. Однако планы были нарушены сильным дождем, который вынудил изменить расписание на трассе.

Пилот Лиам Лоусон, управлявший болидом Red Bull RB20, должен был провести тестирование прототипов шин на следующий сезон, в то время как Ландо Норрису предстояло работать с шинами на сезон 2026 года. Однако из-за неблагоприятных погодных условий связанные с медицинским вертолетом возникли сложности, и в случае необходимости он не мог бы вылететь, что привело к остановке программы тестирования.

Сегодня к группе присоединилась и команда Ferrari, где Шарль Леклер занимался тестированием шин на предстоящий сезон.