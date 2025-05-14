Против «умных технологий»! «Скромные технологии» – путь вперед, считает Nio

По мнению директора по продуктам китайской компании Nio, Бенджамина Штейнметца, так называемая «застенчивая технология» начнет заменять большие сенсорные дисплеи на автомобилях премиум-класса по мере развития вкусов потребителей.

Выступая на саммите FT Future of the Car, Штейнметц описал застенчивую технологию как «не навязчивую, не выпрыгивающую на вас из-за угла»; вместо этого, это двойственные функции, такие как деревянные панели с скрытыми кнопками, которые подсвечиваются при касании и управляют функциями, такими как климат-контроль. По его словам, следующими шагами в технологии салона будут более широкие возможности для таких функций, как головное дисплеи и дополненная реальность.

Однако по мнению Штейнметца, по-прежнему будет "много желания и потребности" в больших сенсорных экранах в более массовых сегментах, с технологическим разделением в зависимости от групп потребителей.

Применение искусственного интеллекта также будет иметь влияние в ближайшие годы, сказал руководитель по продуктам Nio, отметив, что его необходимо применять так, чтобы пользователь понимал и соглашался, а не чувствовал, что он был активирован тайно без объяснений. Он использовал пример того, что автомобиль узнает, что водитель всегда включает вентиляцию сидений, если температура на улице хотя бы 21 градус, и предлагает сделать это операцией по умолчанию. «Если ИИ начнет действовать сам по себе, не предупредив пользователя, вы теряете доверие и вызываете недовольство», - сказал Штейнметц. «Как он может общаться, не отвлекая внимание, и делать понятным, почему он делает что-то в определенной ситуации?»

Штейнметц также заявил, что Европа и Китай все ближе подходят друг к другу в ожиданиях от технологий. Китайский рынок исторически больше фокусировался на количестве технологий и ожидает множество новых функций, в то время как европейцам не нужно столько новых умных инноваций, но внедряемые должны быть "идеально выполненными". По мере развития технологий две культуры приближаются к сближению, с повышением ожиданий китайцев от качества и желанием европейцев получить больше функций.

«В Китае люди проводят в машинах больше времени, они могут использовать их для вечернего сна или даже оставаться в них, когда приезжают домой, поэтому они больше похожи на гостиную», - сказал Штейнметц.