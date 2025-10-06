Бюджетный Dacia Hipster 2026: самый доступный электромобиль с оригинальным дизайном

Британское подразделение Dacia анонсировало масштабные перемены в стратегии развития, сделав ставку на электрификацию модельного ряда. Компания по-прежнему ориентируется на прагматичность и демократичные цены, не стремясь к внедрению прорывных технологий или максимальной экологичности.

В числе ключевых новинок значится преемник популярного в Европе электрокара Dacia Spring. Ожидается, что новая модель будет отличаться большей современностью и продуманностью. Недавно широкой публике был представлен концепт Dacia Hipster 2026, который демонстрирует, каким может стать следующий электромобиль бренда.

Дизайн с акцентом на функциональность

Внешний вид Hipster выполнен в строгом, почти прямоугольном стиле, что подчеркивает универсальный характер модели. Каждый элемент экстерьера служит практическим целям. Инженеры Dacia грамотно организовали внутреннее пространство: автомобиль рассчитан на четырех пассажиров, а багажник получился вместительным при компактных размерах машины.

Колеса вынесены максимально к краям кузова, что обеспечивает дополнительную устойчивость и демонстрирует прагматичный подход к эксплуатации в городе. В облике автомобиля преобладает лаконичность: светодиодные фары выполнены в виде пикселей, капот имеет ровную поверхность, а лобовое стекло и крыша почти вертикальные и плоские. Вместо традиционных ручек дверей применяются внешние ремни, а задние фонари гармонично интегрированы в раму стекол. Эти решения направлены на снижение массы и оптимизацию производственного процесса.

Интерьер: простор и рациональность

Внутреннее оформление концепта отличает большое количество стеклянных поверхностей, что визуально увеличивает пространство салона. Передние сиденья по расположению напоминают аналогичные элементы моделей Sandero. Для доступа на задний ряд кресла спереди могут откидываться, поскольку у концепта отсутствуют задние двери — в серийной версии они будут предусмотрены. Особое внимание уделено панорамной крыше и раздвижным боковым окнам. В целях снижения стоимости в автомобиле предусмотрено только две подушки безопасности, что характерно для бюджетного класса.

Технологии: простота и удобство

В Dacia Hipster 2026 современные технологии внедряются взвешенно. Одной из особенностей концепта стало использование смартфона в роли цифрового ключа и мультимедийного центра. Такой подход делает управление автомобилем привычным и удобным для пользователя, а также отражает движение бренда в сторону цифровизации.

Dacia Hipster и доступность электромобилей

Компания Dacia продолжает работу над расширением ассортимента электромобилей, о чем свидетельствует концепт Hipster 2026. Производитель делает упор на практичности, удобстве и низких затратах на эксплуатацию, избегая гонки за скоростью или роскошью. Если серийный Hipster сохранит эти качества, он сможет не только повторить успех Spring, но и стать символом доступной электрической мобильности для широкой аудитории.

Напомним, ранее сообщалось о сливе данных клиентов Dacia хакерами.

Источник информации и фотографии: Dacia.