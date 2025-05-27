"20–30 секунд хватит": как правильно прогревать автомобиль летом - советы специалиста"

Максимальное время прогрева двигателя в теплое время года не должно превышать одной минуты. Об этом сообщила директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова.

Эксперт уточнила, что прогрев на холостом ходу в течение минуты необходим лишь в том случае, если у вас автомобиль с большим пробегом или на нем установлен турбонаддув.

В остальных случаях можно ждать гораздо меньше.

"В жаркое время года достаточно 20–30 секунд", - заявила Юлия.

Она добавила, что за это время в автомобиле проходят все необходимые процессы, которые способствуют его нормальной работе.

По истечении 30 секунд можно смело начинать движение. Однако оптимальным вариантом будет двигаться первые несколько минут в спокойном режиме. На начальном этапе следует избегать повышения оборотов двигателя выше 3000 единиц в минуту.

Дело в том, что такой режим движения необходим, чтобы все смазочные материалы прогрелись до рабочей температуры и равномерно распределились по механизмам. Если этого не произойдет, детали вашего автомобиля будут быстрее изнашиваться.

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