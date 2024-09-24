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Nismo не станет полностью электрическим, не волнуйтесь

Новости для поклонников высокопроизводительного подразделения Nissan - Nismo не планирует полностью переходить на электрические модели. В будущем Nismo будет зависеть от конкретной модели.
РедакцияР
Редакция
24.09.2024, 18:32·2 мин
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Фото: Motor1.com

Рост электромобилей оказался нестабильным, заставив Nissan пересмотреть свои планы.

В интервью журналу Top Gear глобальный руководитель продукции Nissan Пьер Лоанг заявил: "Nismo не ставит целью полностью перейти на электрические модели". Компания сосредотачивается на своей силовой установке E-Power, которая использует бензиновый двигатель в качестве генератора батареи. В 2022 году Nissan запустил Qashqai E-Power - первую модель с новой конфигурацией, и все планы Nismo зависят от конкретной модели. Более половины проданных в Европе Qashqai оснащены E-Power.

Фото: Motor1.com / 2024 Nissan GTR Nismo

Ниссан понимает, что модель как GT-R может запросить гораздо более высокую цену за версию Nismo, чем, например, Ariya. Лоанг признает, что Ariya не является дешевым электромобилем, поэтому потолок цен не может достичь "супервысокого уровня", что в конечном итоге зависит от модели. Пакет Nismo должен соответствовать продукту, и для оправдания своего существования любое расширение потребует сильных продаж.

Автопроизводители в целом пересматривают свои планы по электромобилям в условиях нестабильного роста. Многие смягчают свои амбициозные дорожные карты, отодвигая запуски электромобилей, сосредотачиваясь на расширении своих гибридных линеек. Это показывает, насколько быстро могут изменяться потребительские тенденции, и как ловко должны были адаптироваться автопроизводители.

Лоанг отметил, что несколько лет назад, задав вопрос о планах компании по электромобилям, он дал бы "другой ответ". Надеемся, что в ближайшие годы автопроизводителю не придется устанавливать новый срок для полной электрификации линейки Nismo.

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