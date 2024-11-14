Доннелли: Переход Хэмилтона в Ferrari - отличное решение

В интервью RacingNews365 бывший гонщик Формулы 1 Мартин Доннелли высказал мнение о переходе Льюиса Хэмилтона в Ferrari, отметив, что это событие принесёт итальянской команде отличные результаты как в коммерческом, так и в спортивном плане.

«Это отличный ход для Ferrari в спорте и в бизнесе! Мало кто понимает, сколько денег им приносит атрибутика – они получат более миллиарда фунтов от продажи сувениров. Да и со спортивной точки зрения нас ждёт интересная борьба Хэмилтона и Леклера. Просто так Шарль ничего не отдаст, но это хорошо для спорта, хорошо для тифози, которым есть за кого поболеть».

Возможный поединок между Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером вызывает у болельщиков особый интерес. «В Mercedes уже несколько лет не могут решить свои проблемы, мы видели это и в Бразилии, что сказывается на мотивации Льюиса. И переход в Ferrari добавит ему сил. Это хорошо для спорта. Я не думаю, что Леклера будет легко победить. Он быстр, я бы сказал, что в удачный день он не уступает Льюису в скорости. Надеюсь, это позволит Ferrari выиграть Кубок конструкторов».