Доннелли: Если бы я был владельцем Red Bull, я бы пригласил Карлоса Сайнса.

Бывший гонщик Формулы 1 Мартин Доннелли, который в настоящее время сотрудничает с FIA в качестве третьего стюарда, выразил мнение о том, что в команде Red Bull следует рассмотреть возможность привлечения испанского пилота Карлоса Сайнса для замены Серхио Переса уже в 2025 году.

Плохие результаты мексиканца в текущем сезоне разочаровывают как самого гонщика, его поклонников, так и команду в целом. Именно из-за слабых выступлений Переса Red Bull Racing ушла на третье место в общекомандном зачёте.

На вопрос о том, на кого следует обратить внимание в команде Red Bull Racing, Доннелли ответил: «На Сайнса, потому что у него есть опыт, и он добивается побед за рулём болида, который, вероятно, хорош в квалификации, но не проявляет себя в некоторых гонках».

В частности, в Остине (где Сайнс финишировал вторым), Red Bull была позади - это могло быть обусловлено шинами или изменениями на трассе, поскольку некоторые дорожные покрытия были обновлены. Всегда есть какие-то нюансы, отмечает эксперт.

По мнению Доннелли, ключевым моментом для Red Bull является возможность стабильно набирать очки в зачёте Кубка конструкторов, что сейчас затруднено из-за проблем с Пересом.

«У McLaren есть два надёжных гонщика, которые регулярно приносят очки, такие же есть в Ferrari. Именно поэтому Red Bull находится лишь на третьем месте в общем зачёте, тогда как для них важно занимать первые позиции в командном зачёте, ведь это влечёт значительные денежные призы» - считает специалист.

По мнению Доннелли, в контракте Карлоса Сайнса с Williams вероятно есть условие о возможности досрочного разрыва контракта, хотя Джеймс Ваулз это опровергает.

«В контракте Сайнса, вероятно, заложен пункт, согласно которому, если какая-либо из топ-команд, например, Red Bull или Mercedes, предложит ему контракт, он может покинуть Williams, чтобы присоединиться к такой команде», - сообщил 60-летний ветеран сцены Формулы 1.