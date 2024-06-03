Автобус-вездеход Dongfeng, который "бросает вызов ПАЗу", появился в России

Автопроизводитель представил новый четырёхколёсный полноприводный автобус, цена которого ожидается около 8 млн рублей. Этот китайский автобус призван заменить устаревшую модель ПАЗ-3206 и выйти на рынок как конкурент КамАЗ-6250.

Новинка получила индекс EQ6680ZT. Автобус имеет длину 6,8 метра, полную массу 8150 килограмм и рассчитан на 23 посадочных места.

В качестве двигателя китайцы предлагают 4,0-литровый 170-сильный турбодизель собственной разработки, который также используется на грузовиках Captain. Двигатель работает с 6-ступенчатой механической коробкой передач Fast Gear.

Автобус из Китая имеет дорожный просвет 400 мм до подножки и 550 мм до нижней точки днища, комплектуется шоссейными шинами и оборудован двускатной задней подвеской. Стоимость такого автобуса значительно ниже, чем у КамАЗ-6250. Однако его способность конкурировать с последним в северных климатических условиях под вопросом.

Ранее поступила информация, что на российский рынок поступил доступный китайский кроссовер Dongfeng Aeolus L7, который отличается богатым оснащением.