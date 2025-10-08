Dongfeng отзывает более 12 тысяч грузовиков в России из-за «ремня безопасности»

ООО «ДУНФЭН МОТОР РУС» сообщило о начале масштабной отзывной кампании по грузовым автомобилям Dongfeng DFH4180 (GX). Как уточняется на официальном сайте Росстандарта, под действие этой кампании попадут транспортные средства, реализованные на российском рынке в период с 15 января 2023 года по 31 мая 2025 года.

Общее количество отзываемых машин составляет 12 435 единиц. Причиной стал дефект ремня безопасности — из-за некорректной установки одного из компонентов, ремень не регулируется автоматически. Кроме того, механизм втягивания работает недостаточно эффективно и не обеспечивает должное сматывание лямки.

Во всех автомобилях, попавших под отзыв, будет реализована полная замена ремня безопасности в сборе. Владельцы транспортных средств получат уведомления от компании «ДУНФЭН МОТОР РУС» с приглашением обратиться в авторизованные сервисные центры для проведения необходимых ремонтных работ. Все процедуры будут выполнены бесплатно для автовладельцев.

Влияние отзывных кампаний на развитие рынка коммерческого транспорта аналитики и представители автомобильной отрасли планируют обсудить в рамках конференции ComAuto, которая состоится 28 октября в Москве. Дискуссия пройдет в рамках отраслевого форума «CarXL – 2025», организованного агентством «АВТОСТАТ».