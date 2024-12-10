Dongfeng расширил свою присутствие в России, открыв новый склад запасных частей.

Автопроизводитель Dongfeng расширяет свою логистическую сеть, открыв новый склад запчастей для легковых автомобилей. Согласно информации, предоставленной пресс-службой компании, новый склад площадью 800 кв. метров размещен в Томилино, Московская область.

Особенностью нового комплекса является его удобное географическое расположение, а также внедрение систем автоматизации, что способствует увеличению скорости обработки заказов. Это в свою очередь обеспечивает быстрые поставки необходимых запчастей дилерам.

Расширение площади склада позволило увеличить ассортимент запасных частей и расходных материалов, что обязательно улучшит возможности дилерских центров по управлению запасами и обслуживанию клиентов.

Напомним, что линейка легковых автомобилей Dongfeng в России составляют 6 моделей: DFSK 500 и Dongfeng 580, DFSK ix5, DFSK ix7, Dongfeng DF6 и Dongfeng Shine Max.