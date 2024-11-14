Донелли: "Ферстаппен дал понять FIA, что ему все равно"

Бывший пилот Формулы 1 и опытный стюард Мартин Доннелли поделился мнением в интервью RacingNews365, что агрессивный стиль гонщика Макса Ферстаппена является результатом интерпретации существующих правил.

По мнению Мартина Доннелли, во время Гран При США в команде McLaren заметили, что передняя часть машины Макса была впереди болида Ландо Норриса. Ферстаппен, согласно Доннелли, сделал вывод, что нужно отпустить газ перед торможением, чтобы повысить скорость, продемонстрировав: «Я не нарушаю правила — я взял внутреннюю траекторию». Позднее, правда, он не смог контролировать свой болид и вытеснил Норриса с трассы.

«Макс хорошо знает правила и понимает, что делает. Он словно показал средний палец в сторону FIA: «Я не нарушаю, я просто следую вашим правилам». В FIA это заметили, и в Гран При Мексики они жёстко пресекли подобные действия», — отметил Доннелли.

Эксперт считает, что действия стюардов должны быть прозрачными и предсказуемыми не только в мире Формулы 1. В молодёжных категориях, таких как Формула 2, Формула 3 и Формула 4, юные гонщики следят за развитием событий и набирают опыт. Хотя правила во всех категориях запрещают вытеснять соперников с трассы, в юношеских сериях такие ситуации встречаются повсеместно. По мнению специалиста, важно, чтобы одни и те же правила трактовались единообразно везде.