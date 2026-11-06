Доменикали заявил: «Мы хотим провести все оставшиеся гонки»

Формула 1 рассчитывает провести заключительные этапы сезона 2026 года в Катаре и Абу-Даби. Однако во время телефонной конференции по итогам третьего квартала исполнительный директор Стефано Доменикали выразился осторожно, отметив сохраняющуюся напряжённость на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что решение могут объявить примерно 10 ноября. К этому времени команды должны вернуться на базы после серии из трёх Гран При и приступить к планированию дальнейшего графика. Откладывать объявление дольше уже нельзя.

Стефано Доменикали: «Я горжусь тем, что мы в очередной раз продемонстрировали способность Формулы 1 решать сложные задачи, успешно проведя Гран При Бахрейна в Малайзии. Этап прошёл великолепно, что говорит о устойчивости нашей бизнес-модели и невероятной способности наших команд и партнеров находить креативные решения, чтобы обеспечить возможность проведения гонок.

Хочу сказать, что сбои, которые мы пережили на Ближнем Востоке в этом году, не повлияют на нашу долгосрочную региональную стратегию и партнерство с промоутерами. Мы по-прежнему хотим провести все оставшиеся гонки сезона и на данном этапе планируем завершить сезон в Катаре и Абу-Даби».