Главная Новости Стефано Доменикали Доменикали: «Исторического статуса недостаточно»
Новости

Доменикали: «Исторического статуса недостаточно»

Стефано Доменикали рассказал о будущем Формулы 1, важности инвестиций в инфраструктуру и балансе между историей и современными трассами.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
08.10.2025, 10:41·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Руководитель Формулы 1 Стефано Доменикали в очередной раз затронул тему исторических и современных автодромов в подкасте Passa dal BSMT.

По его словам, наличие исторической ценности у этапа, безусловно, является преимуществом. Однако, как подчеркнул Доменикали, этого недостаточно для проведения Гран При.

Он отметил, что для многих молодых поклонников не имеет значения, проходит ли гонка в Монако или на недавно построенной трассе в Лас-Вегасе. История, по мнению руководителя Формулы 1, должна поддерживаться вложениями в инфраструктуру и развитие. Стефано Доменикали напомнил, что стоимость билетов на гонки высока, поэтому зрителям необходимо обеспечивать полноценное впечатление на всех уровнях.

Доменикали также подчеркнул, что Формула 1 — это не только спортивное соревнование, но и мировое развлекательное событие. При этом, по его мнению, крайне важно следить за происходящим вокруг и учитывать современные тенденции.

Источник

Стефано Доменикали (31)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация