Доменикали: «Исторического статуса недостаточно»

Руководитель Формулы 1 Стефано Доменикали в очередной раз затронул тему исторических и современных автодромов в подкасте Passa dal BSMT.

По его словам, наличие исторической ценности у этапа, безусловно, является преимуществом. Однако, как подчеркнул Доменикали, этого недостаточно для проведения Гран При.

Он отметил, что для многих молодых поклонников не имеет значения, проходит ли гонка в Монако или на недавно построенной трассе в Лас-Вегасе. История, по мнению руководителя Формулы 1, должна поддерживаться вложениями в инфраструктуру и развитие. Стефано Доменикали напомнил, что стоимость билетов на гонки высока, поэтому зрителям необходимо обеспечивать полноценное впечатление на всех уровнях.

Доменикали также подчеркнул, что Формула 1 — это не только спортивное соревнование, но и мировое развлекательное событие. При этом, по его мнению, крайне важно следить за происходящим вокруг и учитывать современные тенденции.