Президент и исполнительный директор Формулы 1 Стефано Доменикали объяснил, почему возвращение двигателей V8 решили ускорить. По его словам, обстоятельства, из-за которых был сформирован специфический технический регламент 2026 года, больше не актуальны.

В современных гибридных силовых установках мощность между двигателем внутреннего сгорания (ДВС) и электрическими системами распределяется в пропорции 50/50. При этом сезон ещё не завершён, а Формула 1 и FIA уже объявили, что в 2030 году чемпионат перейдёт на новые двигатели V8.

В пятницу в Лас-Вегасе Доменикали участвовал в деловой дискуссии, организованной изданием The Race. Он рассказал, какими соображениями руководствовались авторы нового проекта.

Доменикали отметил, что на появление технического регламента 2026 года повлияли два обстоятельства. Крупные автопроизводители выступали за более широкое использование современных электрических технологий, а экономические последствия пандемии Covid-19 создавали риск ухода автоконцернов из Формулы 1. В этой ситуации организаторам чемпионата пришлось учитывать их требования.

«Всё просто: была необходимость сделать то, что мы делаем и сейчас, – подчеркнул Доменикали. – Потому что в противном случае мы бы остались без машин. Так что разобраться с той ситуацией было намного сложнее. Но в этом также есть своя прелесть, поскольку мы получили возможность изобрести что-то новое, создать новую историю и привлечь дополнительное внимание».

В конце 2020-го и начале 2021-го в Red Bull ещё не определились с планами по созданию собственного моторостроительного подразделения. Концерн Renault находился на перепутье, а компания Audi ещё не решила присоединиться к Формуле 1.

При наиболее нежелательном развитии событий Ferrari и Mercedes пришлось бы поставлять двигатели всем командам чемпионата. Однако не было уверенности, что они захотят этим заниматься, поэтому Ф1 могла оказаться в кризисной ситуации.

По этой причине тогда было особенно важно разработать такой регламент силовых установок, который устроил бы автопроизводителей и убедил Audi создать заводскую команду. Теперь положение изменилось, и Формуле 1 уже не требуется в той же степени учитывать интересы автоконцернов.

«Я действительно верю, что основная причина, из-за которой мы меняем регламент, состоит в том, что мы должны оставаться привлекательными и и быть в тренде развития технологий, – продолжил Доменикали. – Сейчас мы имеем дело с решением, которое в своё время было принято FIA совместно с представителями автомобильной индустрии, которые хотели сделать ставку на электрические технологии, тогда как мы этого не хотели. Вот и всё.

Вопрос: как найти баланс? Ответом стали гибридные силовые установки, в которых пропорция энергии равняется 50/50 или сколько там на самом деле. И мы понимали, что в тот момент решался вопрос выживания. Кроме того, мы же не глупые люди. Поэтому мы вели дискуссии с участием гонщиков, команд и автопроизводителей, так что эволюция носит естественный характер».