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Рынок SUV в России снизился до уровня менее 70%

В последний месяц осенью 2024 года доля кроссоверов и внедорожников среди новых легковых автомобилей на российском рынке снизилась до 68,6%, по данным специалистов агентства "АВТОСТАТ".
РедакцияР
Редакция
28.11.2024, 08:12·2 мин
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Фото: Autostat.ru

В последний месяц осенью 2024 года доля кроссоверов и внедорожников среди новых легковых автомобилей на российском рынке снизилась до 68,6%, по данным специалистов агентства "АВТОСТАТ". Это показатель ниже, чем в предыдущем месяце, исследования были проведены в подготовке к мероприятию Analytic Day.

Эксперты отмечают, что доля сегмента SUV в сентябре текущего года достигла 70,9%, что является рекордом продаж за месяц. Впервые этот показатель превысил 70% в декабре 2023 года, а в начале 2024 года (в январе и феврале) составлял 70,7% и 70,3%. С марта по август текущего года доля кроссоверов и внедорожников была стабильно ниже 70%.

О причинах снижения доли рынка SUV ниже 70% и прогнозах на ноябрь подробности раскроют эксперты агентства "АВТОСТАТ" в рамках специального мероприятия Analytic Day, запланированного на 9 декабря в Москве. Участие возможно как в офлайн, так и в онлайн формате. Для регистрации и получения дополнительной информации следует обратиться по ссылке.

Источник

Авторынок россии (146)Легковые автомобили (140)Продажи (310)Внедорожники (63)Suv (95)Кроссоверы (115)Конференции (72)

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