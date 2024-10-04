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УАЗ "Буханка" наконец-то получила долгожданное обновление.

Свежий модернизированный двигатель 3М3-409055 Евро-5 теперь заменяет себе предшественника - мотор 3М3-40911 Евро-2. Новая модель обещает не только сохранить мощность на том же уровне, но и повысить крутящий момент до 213 Нм с предыдущих 198 Нм.
РедакцияР
Редакция
04.10.2024, 12:22·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Свежий модернизированный двигатель 3М3-409055 Евро-5 теперь заменяет себе предшественника - мотор 3М3-40911 Евро-2. Новая модель обещает не только сохранить мощность на том же уровне, но и повысить крутящий момент до 213 Нм с предыдущих 198 Нм. Такие изменения положительно отразятся на динамике и тяговых характеристиках автомобиля.

Важным этапом в обновлении линейки транспортных средств УАЗ в соответствии с современными требованиями экологии станет вывод из ассортимента версий с двигателем стандарта Евро-2. Вместо них на прилавках автосалонов скоро появятся модели с новым двигателем, соответствующим стандарту Евро-5.

Помимо известной "Буханки", обновлеными моторами Евро-5 располагается оборудовать и другие модели автомобилей, такие как УАЗ "Патриот" и "Хантер".

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