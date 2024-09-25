Звучит ли Temerario достаточно агрессивно для Lamborghini?

Наследник Huracan вернулся на зеленый ад.

Очевидно, что атмосферный V-10 ушел.

Прототип проходил тестирование шин.

После своей мировой премьеры в прошлом месяце Lamborghini Temerario вернулся на Nürburgring для тестирования шин. Это новое видео шпионов дает нам возможность увидеть замену Huracan в действии без какого-либо камуфляжа. Оно также позволяет нам услышать совершенно новый двигатель V-8, который, честно говоря, не звучит так привлекательно для суперкара с логотипом Raging Bull.

Но может быть несколько объяснений по поводу того, почему 4,0-литровый двигатель не издает правильных звуков. Во-первых, на 'Ring есть ограничения на шум, не позволяющие автомобилям превышать 130 децибел. Поэтому прототипы Corvette на Nordschleife снимались с выхлопными трубами, направленными вниз.

Для двигателя, который развивает обороты до 10 000 оборотов в минуту, V-8 этого прототипа просто недостаточно громкий. Возможно, это связано с тем, что этот испытательный автомобиль собран в европейской спецификации с бензиновым частицеподавляющим фильтром? В любом случае, нам уже не хватает прекрасной музыки, создаваемой атмосферным V-10 Huracan.

V-8 - это абсолютно новое развитие, которое Lamborghini не делится ни с одним другим брендом из группы Volkswagen. Как вы знаете, Audi R8 мертв. На собственном ходу, поршневой двигатель выдает 789 лошадиных сил, прежде чем гибридные элементы повысят его до 920 л.с. Цифры впечатляют, но мы надеемся, что звуковое сопровождение соответствует производительности после начала серийного производства.

Относительно приглушенный звук, вероятно, можно исправить с помощью выхлопной системы послепродажного обслуживания, но это не должно быть необходимо, когда вы покупаете Lamborghini. Однако по мере ужесточения шумовых и экологических норм по всему миру автопроизводители должны соблюдать их, вот почему многие современные спортивные автомобили не звучат так волнующе, как их предшественники, особенно в Европе.

Грустно, что Lamborghini не смог сохранить атмосферный V-10 для еще одного поколения. Более крупный Revuelto все еще имеет огромный V-12 без турбонаддува, но его цена начинается с более 600 000 долларов. Недавнее утечка с форумов Lamborghini-Talk указывает на то, что Temerario начнется примерно с 357 000 долларов.

Temerario поступит в продажу в следующем году. Будет интересно увидеть, прогреются ли один процент к уменьшенному и турбированному двигателю.