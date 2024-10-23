Dodge выпустит Charger на электрическом двигателе с твердотельными батареями к 2026 году

Критики утверждают, что твердотельные батареи всегда остаются в будущем на пять лет впереди. По меньшей мере, этот срок сократился до двух лет, особенно учитывая увеличение числа компаний, занимающихся этой технологией. Последней из них стала Stellantis; Компания заявила, что установит твердотельные аккумуляторы своего партнера Factorial на тестовый парк автомобилей Dodge Charger Daytona EV в 2026 году. Это один из первых случаев использования этой технологии публично в автомобилях, даже если это всего лишь прототипы.

Твердотельные батареи заменяют жидкий электролит в обычных литий-ионных аккумуляторах на застывшее вещество, что позволяет использовать более мощные анодные материалы. Это приводит к значительно более высокой энергетической плотности по сравнению с современными технологиями. Например, Factorial утверждает, что их элементы могут достигать до 390 ватт-часов на килограмм. Большие пакеты аккумуляторов GM, аналогичные по форм-фактору пакетам Factorial, могут достигать примерно 280 Вт·ч/кг.

Фото: Motor1.com Dodge

Factorial является одним из лидеров в разработке твердотельных элементов, наряду с несколькими другими американскими компаниями, такими как QuantumScape, которая имеет партнерство с Volkswagen, и Solid Power, которая заключила сделки с Ford и BMW.

Большинство крупных компаний, занимающихся твердотельными батареями, отправили своим партнерам множество образцов элементов, но заявление Stellantis является первым случаем, когда автопроизводитель официально обязался представить прототипы с использованием этой технологии. Solid Power утверждает, что BMW готовит демонстрационный автомобиль с использованием их элементов, но от баварской компании на этот счет почти не поступало никаких новостей.

Фото: Motor1.com Dodge

Stellantis не предоставила много деталей о батареях, которые будут использоваться в экспериментальных Dodge Charger Daytona. Мы знаем, что Factorial производит элементы емкостью 100 ампер-часов, которые она поставляет своим партнерам-автопроизводителям. Скорее всего, экспериментальные автомобили будут использовать именно эти батареи.

Следует помнить, что недавно Mercedes-Benz также инвестировал в Factorial. У автомобильного производителя из Штутгарта может быть схожее заявление в ближайшем будущем. До этого, однако, новый электрический мускул-кар от Dodge станет первыми широко анонсированными серийными прототипами, работающими на этой захватывающей новой технологии аккумуляторов.