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Dodge останавливает продажи своего электромобиля.

Производство электрического Dodge Charger Daytona R/T прекращено из-за низкой популярности. Выходят новые версии Scat Pack и Charger 2026. Charger Daytona R/T продают со скидками в США. Dodge столкнулся с проблемами и решает пересмотреть стратегию.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
16.05.2025, 09:22·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Производство Dodge Charger Daytona R/T (начальная версия электрического маслкара - прим.редак.) будет прекращено в 2026 году, и не последнее влияние на это решение оказала тарифная политика США, сообщила компания Dodge.

Фото: Carsweek.ru

«Гибкая, многоцелевая платформа STLA Large, на которой построен новый Charger, позволяет нам сосредоточиться на продолжении производства более мощного Charger Daytona в версии Scat Pack. Машина будет представлена как самая быстрая и мощная версия маслкара. Кроме того, вскоре будет представлено новое четырёхдверное исполнение Charger 2026 модельного года. Выпуск новых Charger SIXPACK намечен на вторую половину года».

Компания Dodge столкнулась с проблемой из-за электрического Charger Daytona. Оказалось, что данная версия маслкара не завоевала популярность среди покупателей. Представление клиентов о маслкарах по-прежнему ассоциируется с бензиновыми двигателями, в результате чего электрические модели простаивают на стоянках дилерских центров, вынуждая продавать их со значительными скидками.

Быстрый поиск в интернете показывает, что Charger Daytona R/T стоимостью 61 590 долларов или 4 946 292 руб. во Флориде продаётся всего за 34 184 доллара или 2 745 317 руб. В Техасе компания Richardson Chrysler Jeep Dodge Ram предлагает Charger Daytona R/T по цене 39 055 долларов или 3 136 507 руб.

Фото: Carsweek.ru

Недавно мы рассказывали о том, что "воскрешенный" маслкар Dodge добрался до России.

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