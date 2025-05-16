Dodge останавливает продажи своего электромобиля.

Производство Dodge Charger Daytona R/T (начальная версия электрического маслкара - прим.редак.) будет прекращено в 2026 году, и не последнее влияние на это решение оказала тарифная политика США, сообщила компания Dodge.
«Гибкая, многоцелевая платформа STLA Large, на которой построен новый Charger, позволяет нам сосредоточиться на продолжении производства более мощного Charger Daytona в версии Scat Pack. Машина будет представлена как самая быстрая и мощная версия маслкара. Кроме того, вскоре будет представлено новое четырёхдверное исполнение Charger 2026 модельного года. Выпуск новых Charger SIXPACK намечен на вторую половину года».
Компания Dodge столкнулась с проблемой из-за электрического Charger Daytona. Оказалось, что данная версия маслкара не завоевала популярность среди покупателей. Представление клиентов о маслкарах по-прежнему ассоциируется с бензиновыми двигателями, в результате чего электрические модели простаивают на стоянках дилерских центров, вынуждая продавать их со значительными скидками.
Быстрый поиск в интернете показывает, что Charger Daytona R/T стоимостью 61 590 долларов или 4 946 292 руб. во Флориде продаётся всего за 34 184 доллара или 2 745 317 руб. В Техасе компания Richardson Chrysler Jeep Dodge Ram предлагает Charger Daytona R/T по цене 39 055 долларов или 3 136 507 руб.
Недавно мы рассказывали о том, что "воскрешенный" маслкар Dodge добрался до России.