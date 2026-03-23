Российская «дочка» General Motors распродаёт свои активы

В Санкт-Петербурге российская дочерняя компания General Motors — ООО «Дженерал Моторз Авто» — приступила к распродаже своих активов. Об этом стало известно из сообщения Агентства Бизнес Новостей. На торги выставлен лот, стартовая стоимость которого превышает 3 млрд рублей. В состав лота вошли около 24 тысяч наименований автозапчастей, а также 131 транспортное средство. Реализация имущества пройдет на Всероссийской электронной торговой площадке (ВЭТП) в формате публичного предложения.

Заявки на участие в торгах начнут приниматься с 23 марта и будут приниматься до 19 мая. Продаваемое имущество выставлено в рамках процедуры банкротства. Напомним, что компания «Дженерал Моторз Авто» была признана банкротом по решению Арбитражного суда Москвы, который инициировал конкурсное производство.

Истоки банкротства компании связаны с иском дилерского центра «Автолига-Запад». Дилер потребовал компенсацию от производителя за гарантийный ремонт автомобиля Cadillac Escalade, сумма претензий составила 1,2 млн рублей. Суд признал эти требования обоснованными, однако выплата так и не была осуществлена.

В судебном процессе налоговые органы и прокуратура утверждали, что речь идет о неполученной выгоде, а не о прямых убытках. Тем не менее, арбитражный суд поддержал позицию дилерского центра и подчеркнул, что расходы на гарантийный ремонт должны быть компенсированы производителем.

Следует напомнить, что фактически ООО «Дженерал Моторз Авто» прекратило деятельность после 2022 года. В этот период были остановлены поставки автомобилей и запасных частей, а дилерская сеть была полностью расформирована.