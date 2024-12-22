У дочери Михаэла Шумахера ожидается появление ребёнка

Радостные новости пришли из семьи Михаэля Шумахера. Дочь легендарного гонщика Формулы 1, Джина-Мария, поделилась с поклонниками важной информацией – она беременна. В ближайшее время у Джины и её супруга Иэна Бетке появится дочь. По планам, малышка должна родиться в апреле 2025 года.

В своих социальных сетях Джина написала: «С нетерпением ждём появления нашей маленькой девочки». Сообщение получило тёплый отклик от будущего дяди, Мика Шумахера, который ответил сестре: «Я так рад» и добавил эмодзи в виде сердечка.