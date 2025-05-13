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СМИ Великобритании и Саудовской Аравии несли на своих плечах целых 30 процентов "всемирного скептицизма", направленного на китайские автомобильные бренды в медийных отчетах. Об этом гласит новое исследование фирмы Carma, специализирующейся на анализе репутации и медиа.

Мы не уверены, гордиться нам этим или стыдиться, что мы внесли свой вклад в эту статистику здесь, в Auto Express, но, надеемся, это говорит о более основательном уровне отчетности об автомобилях в Великобритании, чем вы могли бы найти в других местах. Или, быть может, мы просто более вздорны.

Тем не менее, отчет Carma в основном фокусируется на позитиве вокруг китайских автомобильных брендов и указывает на статистику, согласно которой 80 процентов владельцев китайских автомобилей считают, что их машины оснащены передовой технологией. Нас уведомляют, что именно в этом нас поддерживает медийное освещение в Великобритании, считает Carma, утверждая, что 66 процентов всего медийного покрытия в Великобритании содержит позитивные сообщения о инновациях китайских брендов.

BYD - звезда Китая

По данным отчета, BYD выступила как китайский бренд, который доминирует в медийном пространстве. Отчет предполагает, что бренд получил более чем вдвое больше покрытия, чем китайские конкуренты, включая Geely и Xpeng, когда речь заходит о статьях, отражающих чувство позитивных инноваций. По тому же показателю, он опередил уважаемые европейские бренды BMW и VW еще большим отрывом.

Carma списывает это на "быстрое расширение продукции BYD, инновации в области аккумуляторов и технологий электромобилей, а также нарастающее присутствие на мировой арене в Европе, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии". Тем не менее, по мнению Carma, все китайские бренды выигрывают от положительной ауры, которую создает BYD.

“Наш анализ показал, что китайские автомобильные бренды приобрели уверенность по всему миру, и положительное отношение к 'возрождению китайских брендов' является следствием успеха BYD, а не крепкой производительности всей отрасли,” - говорит Дженнифер Санчис, старший консультант по исследованиям в Carma. "Фактически, BYD лидирует по доле голоса по сравнению с несколькими другими китайскими и уважаемыми брендами и генерирует 41 процент положительного освещения китайских брендов."

Исследование было основано на 12 000 публикаций в интернет СМИ с января 2024 года по январь 2025 года, с анализом, проведенным при помощи AI-инструмента. Carma не зафиксировала, какие журналисты из какой страны наиболее скептично относятся к росту искусственного интеллекта.