Новый, надежный кроссовер добрался до России, цены на него ниже, чем у "китайцев"

Новый автомобиль Suzuki Fronx, который еще не так широко известен российским водителям, уже можно найти в продаже на крупнейших автомобильных площадках страны. Цены на этот переднеприводный компактный кроссовер начинаются от 2 700 000 рублей, сообщает портал «Автоновости дня».

Один из мультибрендовых автосалонов из Санкт-Петербурга предлагает приобрести пару новых «Фронксов» 2023 года выпуска за сумму в 2 700 000 рублей. В комплектации автомобиля, судя по объявлению, предусмотрены 16-дюймовые литые диски, камера заднего вида с парктроником, светодиодная оптика, электроусилитель руля, климат-контроль, кожаный мульти-руль с глянцевым декором, мультимедийная система с тачскрином и Hands-free, круиз-контроль и светодиодная оптика.

В других городах России цена на аналогичный кроссовер немного выше. Так, дилеры из Уфы и «частник» из Перми предлагают автомобиль за 100 тысяч рублей дороже, а в Ставрополе и Казани цена составляет 2 898 000 и 2 899 000 рублей соответственно.

Сравнивая цены на новый Suzuki Fronx с аналогичными по размерам кроссоверами китайских производителей, можно отметить, что последние, как правило, стоят дороже 2 700 000 рублей. Например, обновленный Geely Coolray 2024 года выпуска в средней комплектации Luxury доступен за 2 719 990 рублей, Jetour Dashing в исполнении Comfort — за 2 709 900 рублей, а Omoda C5 в «топе» стоит 3 069 900 рублей.

Двигатели у Suzuki Fronx простые и уже знакомы по модели Suzuki Jimny. Под капотом этого кроссовера установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель K15B мощностью 103 лошадиные силы, который работает в паре с четырехступенчатым «автоматом».

Фото: Автоновости Дня

Suzuki Fronx был представлен на мотор-шоу Auto Expo в Индии в начале 2023 года. Автомобиль конструктивно близок к хэтчбэку Suzuki Baleno и представляет собой его кросс-версию, но с уникальным и миниатюрным кузовом длиной 3995 миллиметров. Например, LADA Granta седан длиннее Fronx на 273 миллиметра. Разница в размерах заметна даже в сравнении с другими представителями сегмента SUV.

Ранее стало известно, что в России активно продаются новые хэтчбеки Suzuki Baleno. Цены на модель последнего, третьего поколения, начинаются от 2 000 000 рублей на одной из автомобильных площадок.