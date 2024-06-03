"Комфортные опции вернут в «Весте» к концу года"

Важное обновление ожидает арсенал Lada Vesta в ближайшее время - в третьем квартале текущего года. Как сообщает информационное агентство "Прайм", со ссылкой на главу "АвтоВАЗа" Максима Соколова, в этот период планируется вернуть систему стабилизации ESP.

По словам высокопоставленного руководителя, помимо ESP, Lada Vesta получит обновления в виде датчиков дождя и света, а также другие опции, направленные на повышение комфорта во время поездок. Эти изменения намечены на третий квартал текущего года.

Кроме того, до конца 2024 года планируется оснастить автомобили семейства Lada Granta системами климат-контроля и круиз-контроля. Эти нововведения призваны сделать поездки на Lada Granta более комфортными и безопасными.

Как отмечается, для модели "Гранта" также запланировано обновление материалов отделки салона. Эти изменения направлены на повышение качества и комфорта внутреннего пространства автомобиля.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что "АвтоВАЗ" планирует возобновить массовое производство универсалов Lada Granta Cross уже с 10 июня 2024 года. Это дополнительное подтверждение стремления компании к постоянному улучшению своих автомобилей и расширению модельного ряда.