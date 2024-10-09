Онлайн-конфигуратор для электрического автомобиля Volkswagen теперь доступен

Может показаться, что прошло сто лет с момента, когда немецкий производитель представил свой электрический минивэн. Потенциальные покупатели по всему миру все еще ожидают поставок своих долгожданных автомобилей до конца текущего года, однако только в самой дорогой комплектации 1st Edition. Цена 1st Edition начинается от 31 247 долларов или 3 003 083 рубля за одномоторную версию с задним приводом. Однако эта цена далека от скромной модели VW Type 2, которая послужила вдохновением для Buzz.

Фото: Carsweek.ru

Конфигуратор для электрического минивэна из Германии был доступен для всех версий модели, и мы решили испытать его возможности. Однако, если вы предпочитаете обширный выбор, то следует подготовиться к плохим новостям. В настоящее время доступно всего лишь несколько версий, и все они относятся к Pro S Plus. Основные версии Pro S и 1st Edition предлагаются в универсальной комплектации, за исключением отдельных аксессуаров.

Есть и другая неприятная новость. Если вы хотите приобрести оснащенную версию ID. Buzz, но не готовы отдать 72 369 долларов или 6 955 232 рубля, то фактически стоимость приобретения Pro S Plus 4Motion с аналогичным оборудованием будет еще выше. Дополнительная покраска в два цвета обойдется в 889 долларов или 85 439 рублей, а установка Smart Glass — в 1495 долларов или 143 681 рубль.

Конфигуратор также предлагает выбор различных аксессуаров, которые придадут автомобилю ретро-стиль. Речь идет о ковриках, брызговиках, багажниках — вещах, вероятно, доступных для покупки по более низкой цене в других местах.

Фото: Carsweek.ru

Недавно на страницах нашего издания появилась информация о том, что полиция Южной Африки пополнила свой автопарк спортивными моделями Volkswagen Golf GTI. Хотя у южноафриканской полиции нет такого впечатляющего автопарка суперкаров, как в Дубае или Италии, она компенсирует это своим объемом и производительностью. Недавно полицейский отдел города Дурбан приобрел 50 новых автомобилей Volkswagen Golf GTI.