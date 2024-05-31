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Дизельному внедорожнику BAIC BJ40 присвоено ОТТС, он готов к продажам в России

Официальная дата появления дизельного варианта внедорожника BAIC BJ40 на российском рынке пока не объявлена. Представители компании заверили, что информация о начале продаж будет раскрыта в скором времени.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
31.05.2024, 16:42·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Официальная дата появления дизельного варианта внедорожника BAIC BJ40 на российском рынке пока не объявлена. Представители компании заверили, что информация о начале продаж будет раскрыта в скором времени. Однако уже известно, что версия Exclusive этого автомобиля будет стоить 4 400 000 рублей.

BAIC BJ40 с дизельным двигателем оснащен 2-литровым турбодизелем мощностью 162 лошадиные силы, в паре с 8-ступенчатой АКПП от ZF и системой полного привода Part-time.

Производитель предусмотрел четыре режима вождения для нового внедорожника: комфорт, спорт, снег и эко.

BAIC BJ40 diesel получил жесткие блокировки заднего и переднего межколесных дифференциалов, что позволяет автомобилю успешно справляться с сложными дорогами по проходимости.

Фото: Carsweek.ru

Ранее появилась информация о появлении на китайском рынке нового кроссовера Beijing BJ30, стоимостью менее 2 миллионов рублей.

Фото: Carsweek.ru

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