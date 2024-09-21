АвтоВАЗ создает новую модель "Лада" с выразительным дизайном.

АвтоВАЗ готовит новый кроссовер класса B+ на базе LADA Vesta к выпуску в 2026 году. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов в интервью РБК. Разработка автомобиля находится в активной фазе. Габариты утверждены, продолжается взаимодействие с поставщиками и утвержден дизайн, который, по словам Соколова, будет выразителен. Однако подробности о модели он назвал преждевременными.

«Производство будет организовано на главном заводе в Тольятти, где недавно освободили мощности линии B0, производившей LADA Largus, а затем Renault», — подчеркнул глава «АвтоВАЗа».

Максим Соколов выразил надежду, что мировая премьера новинки состоится на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Напомним, что именно там всего несколько месяцев назад был представлен седан LADA Iskra.

Согласно информации из Telegram-канала "Русский автомобиль", разработка кроссовера на платформе Vesta с кодовым названием HGH приближается к завершающей стадии. Первый кузов планируют собрать уже в декабре после завершения этапа в ноябре.

Инсайдеры также раскрыли детали внешности будущего кроссовера. На боковинах автомобиля появятся знакомые выштамповки в виде буквы "Х", но менее выраженные, чем на текущей LADA Vesta. Кроме того, на крышке багажника разместят светодиодную полосу, соединяющую задние фонари на крыльях.

О спецификациях кроссовера на базе Vesta информации пока недостаточно, однако, по данным Telegram-канала, рассматривается возможность использования китайского турбомотора мощностью 150 л.с. в паре с вариатором. Соколов подтвердил, что вариантов выбора в настоящее время несколько.

Название для новой модели пока не утверждено. Максим Соколов ранее заявил, что компания проведет конкурс для выбора конечного варианта названия, чтобы окончательно определиться с «торговым» именем для будущего кроссовера.