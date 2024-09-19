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Дилеры ожидают выпуска новых версий LADA Largus

Доля автомобиля LADA Largus в общем объеме продажи автомобилей LADA, возможно, достигнет 10% к концу текущего года. Этому способствуют запуск 7-местной модификации машины и возобновление программ государственной поддержки автомобильного рынка.
РедакцияР
Редакция
19.09.2024, 08:01·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Доля автомобиля LADA Largus в общем объеме продажи автомобилей LADA, возможно, достигнет 10% к концу текущего года. Этому способствуют запуск 7-местной модификации машины и возобновление программ государственной поддержки автомобильного рынка. Об этом сообщил Александр Шапринский, коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика», в интервью агентству «АВТОСТАТ». Он отметил, что к текущему моменту доля Largus в продажах в дилерских центрах компании составила около 8%.

В долгосрочной перспективе, к 2025 году, удельный вес автомобиля LADA Largus на рынке мог бы возрасти до 15%, как отмечает Александр Шапринский. Среди факторов, способствующих росту продаж, он назвал увеличение разнообразия комплектаций и выпуск кроссоверной версии автомобиля.

По словам Шапринского, за июль и август текущего года 76% проданных моделей Largus в дилерских центрах «Прагматика» были в кузове универсал, остальные 24% – это фургоны. При этом 61% покупателей предпочли версию автомобиля с двигателем мощностью 90 л.с., в то время как 39% приобрели модель с двигателем 106 л.с. Согласно отчетам, комплектация Classic составила 59%, а Classic Plus – 41%.

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