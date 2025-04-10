Дилеры вернули в Россию автомобили Kia Soul: производство в Казахстане

В Российской Федерации уже доступен к приобретению совершенно новый автомобиль Kia Soul 2025 года выпуска. Ценовой диапазон колеблется от 3 408 000 до 3 580 000 рублей. Некоторые продавцы предлагают покупателям уникальную возможность сэкономить до полумиллиона.

Все автомобили, представленные на рынке, оснащены 1,6-литровым двигателем мощностью 123 лошадиные силы (с индексом G4FG). Этот агрегат отличается надежной конструкцией, что облегчает подбор запчастей. Среди недостатков стоит выделить "шумные" форсунки и проблемы с задирами. В качестве трансмиссии предлагается 6-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод – передний.

Все автомобили Kia Soul 2025 года имеют вин-номера, начинающиеся на "MX". Это говорит о том, что машины собирались на заводе компании в соседнем Казахстане. Один из продавцов предоставляет на новые автомобили двухлетнюю гарантию, сообщает Российская Газета.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что в России также доступен к приобретению новый минивэн Kia Carnival 2025 года выпуска, поставляемый с двухлетней гарантией. Цена на эту модель начинается от 7,8 миллиона рублей.