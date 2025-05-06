Доступная альтернатива китайским кроссоверам появилась у дилеров в России

В России появился новый кроссовер, который предлагается к покупке вместо китайских аналогов благодаря «серым поставкам». Речь идет о Nissan Kicks, который доступен для заказа с доставкой от компаний из Иркутска и Владивостока. Цена на такие машины начинается от 1,9 миллиона рублей, сообщает портал «Автоновости дня».

Представленный кроссовер будет выполнен в белом цвете и комплектации Fashion. В этой версии предусмотрена отделка салона тканью, мультимедийная система с сенсорным экраном, кондиционер, легкосплавные диски на 17 дюймов, мультируль и другие опции. Московский дилер также готов привезти Nissan Kicks по заказу, но уже за более высокую цену - 2 285 000 рублей.

Один из продавцов из Благовещенска предлагает купить автомобиль из имеющегося наличия за 2 599 000 рублей. В данном варианте представлена более богатая комплектация с кожаной отделкой, панорамной крышей, задними парктрониками и прочими дополнительными опциями.

Все модели Nissan Kicks технически идентичны: под капотом у них 1,6-литровый двигатель мощностью 124 лошадиные силы, который работает в паре с вариатором и передним приводом.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале уже сообщалось о появлении в российских автосалонах кроссоверов Nissan Qashqai, цена на которые начинается от 2,6 миллионов рублей.