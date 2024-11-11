Новый Volkswagen Magotan пришел на смену Passat для дилеров в России

Российский автосалон начал продажи нового седана Volkswagen Magotan по цене 5,5 миллионов рублей, сообщает издание Autonews. Автомобиль оснащен 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 220 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с автоматической коробкой передач и передним приводом.

Китайская версия Magotan считается аналогом Volkswagen Passat, широко известного в России. Однако китайский седан имеет свои особенности во внешнем виде отличающие его от европейской модели. В прошлом году последний был обновлен. Одним из ключевых изменений стала платформа MQB evo.

Седан для рынка Китая оснащен рулем с сенсорными кнопками и тремя экранами на панели, в то время как у европейской версии дисплеев всего два.

В Китае Volkswagen Magotan доступен по цене от 180 до 247 тысяч юаней, как сообщают местные автосалоны.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что Volkswagen Golf в Китае больше не будет оснащаться популярным двигателем 1.4 TSI.