Lada Vesta Sportline с ESC и новыми опциями поступила к дилерам в России

Новая Lada Vesta Sportline отличается от обычной «Весты» не только внешне, но и технически. Особенности работы системы ESC были настроены специально для раскрытия потенциала 118-сильного мотора и даже предусмотрена функция полного отключения этой системы.

Эксперты рынка ожидают, что наличие ESC в новой модели привлечет больше внимания покупателей в России. Несмотря на увеличение цены, автомобиль получил дополнительные опции, однако аналитики считают, что изменение цен не повлияет на объемы продаж.

Lada Vesta Sportline остается продуктом для узкой аудитории. Среди новых опций, которых раньше не было у этой модели, стоит выделить: передние парковочные датчики, ассистент контроля слепых зон с индикацией в зеркалах заднего вида, противотуманные фары с функцией подсветки поворотов, а также подогреваемые форсунки омывателя лобового стекла.

Седан Lada Vesta Sportline с дополнительным оборудованием доступен по цене от 2 256 000 рублей, а универсал Vesta SW Sportline можно приобрести за 2 431 000 рублей.

Фото: Carsweek.ru

Ранее наш портал сообщал о том, что Lada Iskra была отправлена на автополигон для сертификации по доступной цене.