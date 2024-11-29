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Продажи в России внедорожника Toyota с турбомотором идут на ура

В России появился Toyota Land Cruiser Prado 250, ввезенный по параллельному импорту, и ранее на наш рынок поступали внедорожники с другими двигателями и опциями.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
29.11.2024, 09:31·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В России появился Toyota Land Cruiser Prado 250, ввезенный по параллельному импорту, и ранее на наш рынок поступали внедорожники с другими двигателями и опциями.

Изначально продавались гибриды с 330-сильным двигателем i-Force MAX, такие модели продаются в США и Китае, а также автомобили с 2,7-литровыми бензиновыми моторами, предназначенные для рынков Казахстана и стран Ближнего Востока.

На данный момент в России доступны японские внедорожники с 279-сильным турбированным двигателем объемом 2,4 литра, который работает в паре с автоматической коробкой передач и полным приводом. Среди опций присутствуют датчики парковки, круговая камера, проекционный дисплей, кожаный салон, панорамная крыша, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, современные водительские помощники и другое.

Стоимость Toyota Land Cruiser Prado 250 First Edition с турбированным двигателем составляет 12 миллионов рублей. Покупатели могут сэкономить, если сдадут свой старый автомобиль по программе трейд-ин, а также воспользуются кредитом и страхованием. Гарантия на автомобиль приобретается отдельно. Например, один из московских автосалонов предлагает за гарантию 2 процента от стоимости машины в год.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что мировая производственная мощность Toyota сокращается 9-й месяц подряд в октябре. Тем не менее, количество покупателей продолжает расти.

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