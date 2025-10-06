Российские дилеры отменяют скидки и увеличивают цены на автомобили

В период с 29 сентября по 3 октября рынок новых автомобилей продемонстрировал заметную активность в области формирования цен. Об этом сообщил автоэксперт Олег Мосеев в своем Telegram-канале. За несколько дней большая часть автосалонов произвела корректировку прайс-листов, нацелившись на повышение цен и уменьшение прежних скидок.

Так, кроссовер Haval H3 в версии Premium 2025 года теперь предлагается со скидкой 100 тысяч рублей, что на 50 тысяч меньше прежней выгоды. Цены на Jolion во всех комплектациях, кроме Comfort и Tech+, увеличились на 50 000 рублей, что составляет рост в диапазоне 1,9–2,4%. Аналогичное повышение наблюдается у Haval M6 в комплектации Base, где цена выросла на те же 50 000 рублей.

Сокращение скидок отметили и другие автопроизводители. Например, марка Geely уменьшила выгоду на модель Emgrand 2024 года на 10 000 рублей — теперь скидка составляет 335 тысяч. Для кроссовера Okavango в модификации Flagship 2025 года действует новое предложение — экономия составит лишь 50 тысяч рублей. Компания Belgee, ранее предлагавшая значительные скидки, снизила размер выгоды при покупке X50 2025 года (за исключением Active) с 290 до 270 тысяч рублей.



Фото: Carsweek.ru

Компания Chery полностью прекратила акции на модели Tiggo 7 Pro Max New и Tiggo 7L. Changan убрала скидки сразу для восьми своих моделей: CS35 Plus, CS75 Plus, CS95, Eado Plus, Hunter Plus, Uni-K, Uni-T и Uni-V, хотя ранее экономия достигала 100–300 тысяч рублей. Базовая комплектация Changan Uni-S Tech Plus 2025 подорожала еще на 10 000 рублей. Также сокращение скидок зафиксировано у Jetour — модели Dashing и X70 Plus теперь предлагаются на менее выгодных условиях.

Произошли изменения и в ценовой политике бренда KGM: стоимость всех комплектаций кроссовера Korando увеличилась на 150 000 рублей. Скидки на модели Rexton, Tivoli и Torres в октябре уменьшились на сумму от 100 до 200 тысяч рублей.

Некоторые комплектации рамного внедорожника Tank 300, а именно Adventure и Premium, подешевели на 100 тысяч рублей. В то же время, версии City Adventure и City Premium стали дороже на 50 000. Tank 500 в исполнении Blacktrail остался без прежней скидки в 100 тысяч рублей.

Повышение затронуло и отечественные марки: автомобили «Москвич» подорожали на 2,3–3,3% по сравнению с сентябрем. Также изменения в ценах коснулись некоторых моделей брендов BAIC и GAC.

Как отмечает эксперт, российский рынок автомобилей постепенно возвращается к стабильности. После периода высоких летних продаж дилеры и импортеры корректируют свои маркетинговые стратегии.

Ранее сообщалось, что средняя цена нового автомобиля на российском рынке достигла отметки 1,66 млн рублей, что стало повторением рекордного значения.

Фото: m.fishki.net