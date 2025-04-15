Главная Новости Продажи Скидки на автомобили в апреле: что говорят дилеры
Новости

Скидки на автомобили в апреле: что говорят дилеры

Скидки на китайские автомобили в России достигают 20%, но специалисты предупреждают об удорожании после распродаж.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
15.04.2025, 15:51·2 мин
single
Фото: Autostat.ru

Автопроизводители активизировали программы поддержки, чтобы сохранить интерес покупателей. По данным агентства «АВТОСТАТ», около 30% автомобильных марок из Китая увеличили свои скидки на автомобили в диапазоне от 70 до 100 тысяч рублей. Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей в компании АГ «Авилон» Ренат Тюктеев подчеркнул, что в настоящее время большинство брендов предлагают скидки.

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин отметил, что некоторые марки уже уменьшили цены на свои автомобили в России. В то же время есть компании, которые продают машины прошлых лет с выгодой. Согласно данным, скидка на китайские автомобили 2024 года выпуска составляет в среднем 5-10%, а на непопулярные комплектации может достигать 15-20%.

Генеральный директор ГК «АВТОДОМ» Андрей Ольховский отметил, что скидки могут казаться привлекательными, однако когда покупатели начинают оценивать фактические затраты на владение автомобилем, особенно при покупке в кредит, они не всегда видят реальную выгоду.

«По завершении продажи излишних запасов товаров, скидки будут скорректированы, что приведет к повышению цен на автомобили, что в свою очередь может вызвать дальнейшее снижение спроса», - подытожил генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

Источник

Продажи (457)Дилеры (103)Цены (52)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация