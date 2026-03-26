Дилеры объяснили, как производственные поддержки сказываются на объёмах продаж автомобилей

На российском рынке автокредитования лидирующие позиции занимают китайские автомобильные бренды. По данным, предоставленным директором по продажам финансовых продуктов сети дилерских центров «Прагматика» Екатериной Беляевой, охват автокредитования на автомобилях из Китая составляет от 90 до 100%. Такой высокий показатель эксперты связывают с наличием директивных ставок и возможностью оформить рассрочку на длительный срок.

Эти заявления прозвучали в преддверии форума автобизнеса «ФинАвто – 2026. Финансовые инструменты авторынка», который состоится 22 апреля в Москве. Екатерина Беляева также сообщила, что отечественные марки занимают второе место по доле кредитных продаж. Использование государственных программ и доступ к директивным ставкам позволяет поддерживать уровень кредитных сделок до 70%.

Существенно отстают автосалоны, специализирующиеся на продаже автомобилей с пробегом и машин, ввезённых по параллельному импорту. В условиях высоких процентных ставок здесь доля кредитных продаж не превышает 40% от общего объёма реализованных автомобилей. Доля сделок по трейд-ин, по словам Екатерины Беляевой, зависит от конкретного бренда: на отечественных марках она достигает 50%, а на китайских — доходит до 100%.

Дмитрий Мольков, директор департамента финансовых услуг ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр», выделяет бренды JAECOO, OMODA, GAC, Jetour, Geely, Belgee и Haval. По его информации, максимальная доля автокредитования у этих марок составляет 80–85%. Такой результат достигается благодаря активной поддержке кредитных продаж, предоставлению льготных процентных ставок, эффективному маркетингу, а также тесному взаимодействию с банками и дилерской сетью.

Эксперты отмечают, что условия покупки автомобиля в кредит становятся для клиентов не менее важным фактором, чем сама стоимость машины. Потребители нередко выбирают ту марку, которая предлагает более выгодные условия кредитования. Конкурентоспособные кредитные предложения рассматриваются как один из ключевых факторов успеха бренда на рынке.

Директор департамента страхования и финансовых услуг АГ «Авилон» Андрей Игнатенко обращает внимание, что наивысшая доля кредитных продаж наблюдается в массовом и среднем сегментах рынка. В премиальном и люксовом сегментах покупатели чаще предпочитают оплачивать автомобили собственными средствами, однако многое зависит от индивидуальных условий сделки.

