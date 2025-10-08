Главная Новости Легковые автомобили Дилеры поделились прогнозами о будущем авторынка в октябре
Новости

Дилеры поделились прогнозами о будущем авторынка в октябре

Рост продаж новых автомобилей в октябре достигнет 10–12 процентов, считают эксперты. Ключевые тенденции и прогнозы развития авторынка на ближайшие месяцы.
РедакцияР
Редакция
08.10.2025, 08:12·2 мин
single
Фото: Autostat.ru

В октябре ожидается прирост продаж новых автомобилей на уровне от 10% до 12% по сравнению с сентябрем. Таким прогнозом поделился коммерческий директор дилерской сети «Прагматика» Александр Шапринский, комментируя ситуацию агентству «АВТОСТАТ».

По словам Александра Шапринского, старт месяца оказался многообещающим для автодилеров. Уже в первую неделю октября число заключённых контрактов выросло на 5-15% по сравнению с аналогичными показателями прошлого месяца, при этом рост зависит от специфики автобренда.

Эксперт также добавил, что на рынке сохраняются те же тенденции, что и в предыдущем месяце. Кроме того, предстоящие решения Центрального банка могут оказать дополнительное влияние на развитие автомобильного сегмента в октябре.

Сходной точки зрения придерживается и генеральный директор ГК «АВТОДОМ» Андрей Ольховский. Он отмечает, что спрос на новые автомобили в октябре, по всей видимости, будет оставаться на уровне сентября. При этом те покупатели, которые не смогли завершить сделку ранее, вероятно, сделают это в ближайшее время, сохраняющийся интерес к новым автомобилям на текущий момент подтверждает эти ожидания.

Директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров считает, что текущий месяц вряд ли принесёт существенные изменения и будет схож с сентябрём. Однако специалист отмечает, что вторая половина ноября может стать поворотной — спрос на автомобили, как ожидается, существенно возрастет и останется высоким до конца года. К этому приведут предполагаемое увеличение утилизационного сбора с 1 января, а также возможный рост ставки НДС. Эксперт прогнозирует, что эти факторы спровоцируют повышение транзакционных цен на автомобили на 4-6%.

Для получения дополнительной информации об условиях, которые будут влиять на рынок в следующем году, можно ознакомиться с новым маркетинговым отчётом «Прогноз рынка легковых автомобилей на 2026 год», подготовленным экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Источник

Легковые автомобили (400)Прогноз авторынка (24)Дилеры (139)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация