Дилеры поделились прогнозами о будущем авторынка в октябре

В октябре ожидается прирост продаж новых автомобилей на уровне от 10% до 12% по сравнению с сентябрем. Таким прогнозом поделился коммерческий директор дилерской сети «Прагматика» Александр Шапринский, комментируя ситуацию агентству «АВТОСТАТ».

По словам Александра Шапринского, старт месяца оказался многообещающим для автодилеров. Уже в первую неделю октября число заключённых контрактов выросло на 5-15% по сравнению с аналогичными показателями прошлого месяца, при этом рост зависит от специфики автобренда.

Эксперт также добавил, что на рынке сохраняются те же тенденции, что и в предыдущем месяце. Кроме того, предстоящие решения Центрального банка могут оказать дополнительное влияние на развитие автомобильного сегмента в октябре.

Сходной точки зрения придерживается и генеральный директор ГК «АВТОДОМ» Андрей Ольховский. Он отмечает, что спрос на новые автомобили в октябре, по всей видимости, будет оставаться на уровне сентября. При этом те покупатели, которые не смогли завершить сделку ранее, вероятно, сделают это в ближайшее время, сохраняющийся интерес к новым автомобилям на текущий момент подтверждает эти ожидания.

Директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров считает, что текущий месяц вряд ли принесёт существенные изменения и будет схож с сентябрём. Однако специалист отмечает, что вторая половина ноября может стать поворотной — спрос на автомобили, как ожидается, существенно возрастет и останется высоким до конца года. К этому приведут предполагаемое увеличение утилизационного сбора с 1 января, а также возможный рост ставки НДС. Эксперт прогнозирует, что эти факторы спровоцируют повышение транзакционных цен на автомобили на 4-6%.

Для получения дополнительной информации об условиях, которые будут влиять на рынок в следующем году, можно ознакомиться с новым маркетинговым отчётом «Прогноз рынка легковых автомобилей на 2026 год», подготовленным экспертами агентства «АВТОСТАТ».