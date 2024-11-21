Цены на корейские автомобили KGM для России, бывшей SsangYong, были оглашены дилерами

По информации портала «АвтоВзгляд», новые автомобили южнокорейской компании поступят на российский рынок в начале 2025 года. В продаже будут представлены четыре модели, абсолютным лидером среди них, согласно ожиданиям компании, станет компактный внедорожник Torres, доля продаж которого составит 50% от общего объема продаж KGM.

Стоимость новинок также уже известна. Предполагается, что Tivoli будет доступен от 3,4 млн. рублей, Korando — от 3,9 млн. рублей, самый востребованный Torres будет предлагаться от 4,6 млн. рублей, а флагманский внедорожник Rexton появится в продаже за 5,6 млн. рублей. Представители компании отметили, что окончательные цены могут измениться из-за различных факторов, таких как логистика, сертификация и другие внешние обстоятельства.

Кроме того, для поклонников корейского автопрома в России компания предложит полноприводную версию только для модели Rexton. Tivoli будет иметь только передний привод, в то время как Torres и Korando будут оснащены системой полного привода AWD. Стоит отметить, что цены на новые корейские автомобили немного превышают стоимость конкурентов из Китая. В рамках выхода на российский рынок также будут предложены специальные программы скидок на автомобили.

Отметим, что KGM — это южнокорейская автомобилестроительная компания с головным офисом в Сеуле.

Ранее на нашем портале была опубликована информация о том, что SsangYong Korando 2024 года получил стандартное обновление в виде пакета Black, который добавил элегантности модели.