Цены на автомобили с пробегом начнут расти, предупредили дилеры.

Увеличение стоимости автомобилей с пробегом из сегмента параллельного импорта начнется незамедлительно после вступления в силу новых правил расчета утилизационного сбора. Такой прогноз высказал директор департамента автомобилей с пробегом в ГК "АВТОДОМ" и ГК "АвтоСпецЦентр" - Андрей Гришаков.

"Что касается автомобилей отечественного производства, цены начнут расти с конца сентября и в течение нескольких месяцев достигнут своего пика. Конкретные цифры увеличения цен на подержанные автомобили будут зависеть от различных факторов, таких как денежно-кредитная политика Центробанка, валютные курсы, дефицит определенных сегментов и другие", - отметил Андрей Гришаков.

В свою очередь заместитель генерального директора компании "Авилон" по продажам подержанных автомобилей Роман Титов подчеркнул, что после увеличения стоимости новых автомобилей, как правило, повышаются и цены на подержанные автомобили. По мнению эксперта, в сентябре спрос на подержанные автомобили как на первичном, так и на вторичном рынках останется высоким, как и в августе, но начиная с ноября начнет снижаться.