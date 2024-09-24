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Цены на автомобили с пробегом начнут расти, предупредили дилеры.

Увеличение стоимости автомобилей с пробегом из сегмента параллельного импорта начнется незамедлительно после вступления в силу новых правил расчета утилизационного сбора.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
24.09.2024, 08:01·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Увеличение стоимости автомобилей с пробегом из сегмента параллельного импорта начнется незамедлительно после вступления в силу новых правил расчета утилизационного сбора. Такой прогноз высказал директор департамента автомобилей с пробегом в ГК "АВТОДОМ" и ГК "АвтоСпецЦентр" - Андрей Гришаков.

"Что касается автомобилей отечественного производства, цены начнут расти с конца сентября и в течение нескольких месяцев достигнут своего пика. Конкретные цифры увеличения цен на подержанные автомобили будут зависеть от различных факторов, таких как денежно-кредитная политика Центробанка, валютные курсы, дефицит определенных сегментов и другие", - отметил Андрей Гришаков.

В свою очередь заместитель генерального директора компании "Авилон" по продажам подержанных автомобилей Роман Титов подчеркнул, что после увеличения стоимости новых автомобилей, как правило, повышаются и цены на подержанные автомобили. По мнению эксперта, в сентябре спрос на подержанные автомобили как на первичном, так и на вторичном рынках останется высоким, как и в августе, но начиная с ноября начнет снижаться.

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Вторичный рынок (35)Автомобили с пробегом (33)Дилеры (47)Цены (26)

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