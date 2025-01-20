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Дилеры рекомендуют россиянам не ожидать снижения цен на автомобили

Будущих покупателей автомобилей в России ожидает подорожание: прогнозы экспертов и реалии рынка. Автосалоны и производители не будут снижать цены из-за исчерпания маржи и роста утильсбора. Нужно совершать сделки сейчас, иначе автомобили станут еще дороже.
А
Антон Звонкий
20.01.2025, 11:01·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Согласно прогнозу Рената Тюктеева из компании «Авилон», в ближайшее время в России не стоит ожидать снижения цен на новые автомобили. В беседе с «Российской газетой» эксперт отметил, что ни автосалоны, ни производители не могут предоставить скидки из-за исчерпания запаса маржинальности. Это связано с высокой стоимостью финансирования и увеличенным утильсбором. Планы на первое полугодие уже расписаны на 80%, включая логистику. По словам Тюктеева, данные о поставках на вторую половину года будут сформированы исходя из динамики продаж в начале года.

Николай Иванов из компании «Рольф» также подтвердил отсутствие скидок на автомобили. Эксперт предположил, что после повышения утильсбора в январе цены на машины продолжат расти. Кроме того, Иванов отметил, что нестабильный валютный курс также оказывает влияние на цену автомобилей в стране.

Специалисты из «АвтоСпецЦентра» сообщили, что дилеры стремятся стимулировать спрос, однако проблема заключается в невозможности снижения цен из-за высоких ставок Центробанка и нового утильсбора. По мнению экспертов, тем, кто планирует купить автомобиль, рекомендуется делать это как можно скорее, чтобы избежать дополнительных повышений цен.

Фото: Carsweek.ru

В феврале ожидается первая поставка новых автомобилей 2025 года. Эти машины будут собраны на отечественных заводах.

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