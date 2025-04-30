Дилеры оценили количество новых автомобилей на складах в России

В России столкнулись с проблемой затоваривания почти все автобренды, особенно остро это затронуло китайские автопроизводители. По оценкам специалистов, запасов новых машин хватит как минимум на три месяца продаж, что происходит на фоне общего спада на рынке.

Николай Иванов из компании «Рольф» предположил, что нереализованными новыми автомобилями дилеры могут торговать еще от 4 до 5 месяцев, если рассматривать ситуацию с затовариванием в целом по рынку.

Первый квартал текущего года стал провальным для автомобильных продаж - спрос упал на 27%, достигнув отметки в 287,2 тыс. автомобилей. В марте был зафиксирован резкий спад продаж на 45%.

Фото: Carsweek.ru

Также стало известно, что в России средняя дилерская скидка на автомобили увеличилась до 21%.