Дилеры рассказали, почему в 2025 году сократились корпоративные продажи автомобилей

В 2025 году юридическими лицами в России было приобретено 191,5 тысячи новых легковых автомобилей, что на 31% меньше, чем годом ранее. По информации экспертов агентства «АВТОСТАТ», ссылающихся на данные АО «ППК», корпоративный сегмент занял 14,4% отечественного рынка новых машин. Этот показатель продолжает снижаться третий год подряд — для сравнения, в 2022 году доля составляла 24,2%.

Как отмечает директор управления по работе с ключевыми и корпоративными клиентами ГК «Аларм-Моторс» Евгений Кабанов, снижение продаж в корпоративном сегменте вызвано сразу несколькими причинами. В первую очередь, ситуацию осложнило прекращение поставок ряда популярных среди компаний автомобильных брендов. Организациям пришлось адаптироваться к новым маркам, тестировать их и анализировать затраты на содержание автопарка.

Евгений Кабанов также указывает на влияние роста ключевой ставки Центробанка, из-за чего лизинговое финансирование стало малопривлекательным. Он уточнил, что процентная ставка по лизингу превышала 30%, что фактически лишило смысла обновление или расширение корпоративных автопарков.

Директор департамента продаж новых автомобилей компании «РОЛЬФ» Николай Иванов подчеркивает, что примерно 70% корпоративных сделок осуществляется через лизинг. В настоящее время этот вид финансирования не получает отдельной поддержки, в отличие от автокредитования на новые автомобили официальных марок. В результате ставки по лизингу становятся для многих компаний непреодолимым барьером.

Николай Иванов обращает внимание и на ухудшение финансового положения многих предприятий, включая государственный сектор. Это вынуждает компании сокращать расходы на обновление служебных автопарков.

Генеральный директор ГК «АВТОДОМ» Андрей Ольховский считает, что колебания объема корпоративных закупок носят цикличный характер. Когда автопарки относительно новые, компании воздерживаются от приобретения новых автомобилей, но по мере необходимости обновления спрос вновь растет. По его словам, в 2022 году, на фоне ухода с рынка ряда автопроизводителей, многие организации массово обновили свои парки. Ольховский отмечает, что средний срок эксплуатации корпоративных машин составляет примерно 5 лет, и, по его прогнозу, в 2027–2028 годах продажи в этом сегменте снова увеличатся.

Ожидается, что детальный анализ факторов, влияющих на корпоративный сектор российского авторынка в 2026 году, будет представлен в специальной рубрике «Экспертное мнение».