Не хватает мест для машин: автосалоны полны на 3-5 месяцев вперед

В настоящее время количество автомобилей на складах российских автодилеров превышает 400 тысяч единиц. Согласно информации, полученной из профильной ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД), такой запас позволит обеспечить минимум три месяца продаж.

"Затоваривание отмечается по практически всем маркам автомобилей. Учитывая снижение спроса, на складах скопилось около 400 тысяч машин, что соответствует запасу на несколько месяцев вперед. Можно уверенно говорить о наличии запасов на ближайшие три месяца", - заявили в РОАД.

Однако директор департамента новых автомобилей дилерского холдинга "Рольф" Николай Иванов выражает более пессимистичное мнение, предполагая, что существующих запасов автомобилей на складах будет достаточно не на три, а на четыре или пять месяцев.

Отмечая ситуацию с "Рольфом", специалист уточнил, что компания внимательно контролирует обстановку и стремится избегать излишнего запаса машин. Однако импортные автомобили, ввезенные по параллельному импорту, представляют собой более сложную ситуацию, так как некоторые из них продаются медленно.

"На складах накапливаются автомобили, которые трудно реализовать из-за изменения курса валюты и других факторов, негативно сказывающихся на спросе", - пояснил Николай Иванов.

Напомним, еще в понедельник, 29 апреля, директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков отметил, что объем складских запасов у российских дилеров и дистрибьюторов с начала года остается на уровне около 400 тысяч автомобилей, из которых 300-350 тысяч приходятся на китайские бренды. Это объясняется тем, что на смену автомобилям 2023—2024 годов выпуска приходят свежие модели, выпущенные в 2025 году.

Предварительно аналитики сервиса "Авто.ру Оценка" рассказали, в каких регионах России дилеры предлагают наибольшие скидки на новые автомобили. По данным специалистов, среднее значение скидки по стране в первом квартале текущего года составило 21%.

Автор: Иван Бахарев