Подготовьтесь, дилеры: узнайте, почему россияне не собираются покупать автомобили

В условиях сложной экономической ситуации, вызванной высокой ключевой ставкой и ограниченной доступностью автокредитов, значительная часть граждан России столкнулась с проблемой отсутствия финансовой возможности для покупки автомобиля. Экспертное мнение на этот счет выразил генеральный директор компании «Соллерс» — Николай Соболев.

«На текущий момент автомобильный рынок находится в очень непростой ситуации. По нашим прогнозам, восстановление спроса в обозримом будущем крайне маловероятно. Это связано с тем, что значительная часть потребителей не в состоянии приобрести новый автомобиль или обновить автопарк из-за высоких процентных ставок и роста стоимости лизинга и автокредитования», — поделился мнением Николай Соболев.

Тем временем, по его словам, другая часть покупателей выбрала более консервативную стратегию, предпочтя вложить средства в банковские вклады и депозиты, вместо крупных приобретений, таких как автомобили.

Напомним, что в марте текущего года было реализовано 79 822 новых легковых автомобиля, что на 45,5% меньше, чем в марте 2024 года. Лидером продаж остается компания «АвтоВАЗ», увеличившая свою долю на рынке марки LADA с 28% до 31%, реализовав 25 167 машин. Среди зарубежных производителей самым популярным остается китайский бренд Haval, который продал 9790 кроссоверов и внедорожников за месяц.

Согласно прогнозам дилеров, в апреле на рынке автомобилей ожидается небольшое увеличение продаж после падения в феврале и марте, однако это увеличение не будет значительным — по сравнению с мартом продажи могут увеличиться лишь на 10%.

Автор: Иван Бахарев