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Поставки Lada Vesta для дилеров временно остановлены из-за новой прошивки.

Интернет-сообщество Avtograd News поделилось интересной информацией в социальной сети «Вконтакте»: Lada Vesta временно оставлена на территории завода «Лада Запад Тольятти» для установки новой прошивки в электронные блоки.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
11.09.2024, 09:42·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Интернет-сообщество Avtograd News поделилось интересной информацией в социальной сети «Вконтакте»: Lada Vesta временно оставлена на территории завода «Лада Запад Тольятти» для установки новой прошивки в электронные блоки.

По словам инсайдеров, автомобили еще не поступили в продажу дилерам из-за неполадок в программном обеспечении, которые проявляются при отключении аккумулятора и могут привести к возгоранию автомобиля. Неофициально сообщается о уже зарегистрированном случае подобного инцидента.

Что касается новых опций, автомобили Lada Vesta в «богатой» комплектации получат четыре подушки безопасности, ESP, трехуровневый подогрев передних сидений, обогрев лобового стекла и другие функции.

Фото: Carsweek.ru

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