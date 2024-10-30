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Перспективы обновленного Chery Tiggo 4 в России: что говорит дилер

После проведенного обновления Chery Tiggo 4 укрепит свои позиции на рынке, однако не сможет стать лидером в семействе.
РедакцияР
Редакция
30.10.2024, 10:12·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

После проведенного обновления Chery Tiggo 4 укрепит свои позиции на рынке, однако не сможет стать лидером в семействе. Наивысшие продажи все равно останутся за Tiggo 7 PRO Max, который пользуется наибольшей популярностью, утверждает эксперт по автомобилям Илья Петров. У Tiggo 7 PRO Max объективно лучше сочетание цены и доступных опций.

Chery Tiggo 4 придется конкурировать за внимание покупателей в России с такими моделями, как Changan CS35 Plus, Belgee X50, Haval M6 (из-за цены) и Haval Jolion (в базовых комплектациях).

Среди достоинств обновленного Tiggo 4 специалист выделяет обновленный дизайн, улучшенную антикоррозийную обработку и увеличенную долю прочной стали. Также вариатор был заменен на двухсцепной «робот». Появилась дополнительная подушка безопасности между водителем и передним пассажиром. Согласно Петрову, минусы новинки заключаются в динамике, вместимости салона и багажника.

Chery Tiggo 4 после обновления на российском рынке будет предлагаться с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 157 лошадиных сил в паре с 6-ступенчатым двухсцепным «мокрым» роботом. Информация о комплектациях и ценах будет доступна ближе к началу продаж.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что китайский производитель Chery представил изображения нового кроссовера Chery Tiggo 7 Sport.

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