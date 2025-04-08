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Перспективы внедорожника LADA Niva Sport, раскрытые дилером

Новый LADA Niva Sport: внедорожник пользуется популярностью среди петербуржцев. Гендиректор оценил спрос на автомобиль. Выявлены предпочтения покупателей и характеристики модели.
РедакцияР
Редакция
08.04.2025, 08:02·2 мин
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Фото: Autostat.ru

В рамках линейки LADA Sport появился новый внедорожник Niva Sport, который, по мнению генерального директора АО «Питер-Лада» Александра Ефимова, может занять до 20% рынка. По информации агентства «АВТОСТАТ», на данный момент в дилерском центре «Питер-Лада» в Санкт-Петербурге уже поступило более 10 предварительных заказов, а в прошлые выходные были проданы первые два экземпляра LADA Niva Sport. Покупатели из Петербурга выбрали автомобили черного и коричневого цветов.

"LADA Niva Sport заинтересует поклонников спортивных моделей бренда, но, с другой стороны, мы ожидаем, что владельцы классических автомобилей Niva также обратят на него внимание, ибо новый внедорожник предлагает новый уровень динамики", - подчеркнул Александр Ефимов.

Напомним, что начало продаж LADA Niva Sport пришлось на 5 апреля — день рождения легендарной Niva. В этой спортивной версии объединились знаменитая проходимость Niva и передовые технологии, испытанные на соревнованиях как российского, так и международного уровней, включая ралли-марафон "Шелковый путь", где Niva одержала победу в сезоне 2024 года.

LADA Niva Sport оснащен 16-клапанным 1,6-литровым двигателем мощностью 122 л.с. (151 Нм при 5000 об/мин). Этот спортивный внедорожник разгоняется до 100 км/ч за 11,8 секунд и развивает максимальную скорость 162 км/ч. Новинка отличается не только динамикой и мощностью, но и имеет оригинальные дизайнерские решения внешности и интерьера, улучшенные внедорожные характеристики, а также повышенный уровень звукового комфорта для водителя и пассажиров. Стоимость LADA Niva Sport стартует от 1 миллиона 699 тысяч рублей.

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