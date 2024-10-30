Главная Новости Новинки Обновленный кроссовер Chery Tiggo 4: слова дилера о его перспективах
Новости

Обновленный кроссовер Chery Tiggo 4: слова дилера о его перспективах

Рыночные аналитики прогнозируют, что обновленный кроссовер Tiggo 4 от Chery укрепит свои позиции на автомобильном рынке.
РедакцияР
Редакция
30.10.2024, 08:01·2 мин
single
Фото: Autostat.ru

Рыночные аналитики прогнозируют, что обновленный кроссовер Tiggo 4 от Chery укрепит свои позиции на автомобильном рынке. Однако, несмотря на это, самой востребованной моделью в семействе останется Tiggo 7 PRO Max, благодаря лучшему соотношению «цена-опции». Утверждение это высказал директор розничных продаж АГ «Авилон» - Илья Петров.

Исходя из его слов, основные конкуренты обновленного Chery Tiggo 4 - Changan CS35 Plus, Belgee X50, Haval M6 (в основном из-за цены) и Haval Jolion (особенно базовые комплектации). «Преимущества новой модели Tiggo 4 - обновленный внешний вид, выполненный в соответствии с новым дизайн-кодом. В автомобиле установлен роботизированный вариатор с двумя сцеплениями в масляной ванне, увеличена доля прочной стали, улучшена антикоррозионная обработка, а также добавлена дополнительная подушка безопасности между водителем и передним пассажиром. Недостатки включают в себя динамику, вместительность салона и багажника», - прокомментировал Илья Петров.

По данным агентства «АВТОСТАТ», обновленный кроссовер Chery Tiggo 4 будет представлен на российском рынке с 1.5-литровым турбированным бензиновым двигателем, мощностью 147 лошадиных сил, в паре с 6-ступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач DCT с двумя сцеплениями типа «мокрого». Комплектации и стоимость новинки будут объявлены ближе к дате начала продаж, которая назначена на ближайшее время.

Источник

Китайские автомобили (341)Новинки (355)Suv (76)Кроссоверы (99)Chery (117)Дилеры (60)Chery Tiggo 4 (6)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация