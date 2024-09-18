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Перспективы нового кроссовера Geely Cityray, о которых рассказал дилер

Новый кроссовер Geely Cityray вызывает интерес на российском автомобильном рынке, однако специалисты высказывают определённые сомнения относительно его успеха. Об этом заявил руководитель пресс-службы ГК «Expocar» Александр Ковалев.
РедакцияР
Редакция
18.09.2024, 08:11·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Новый кроссовер Geely Cityray вызывает интерес на российском автомобильном рынке, однако специалисты высказывают определённые сомнения относительно его успеха. Об этом заявил руководитель пресс-службы ГК «Expocar» Александр Ковалев.

По мнению эксперта, основная проблема Geely Cityray заключается в том, что он занимает узкую рыночную нишу. Автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем внутреннего сгорания и построен на BMA платформе. Интересно, что Cityray немного длиннее Geely Coolray, но при этом короче Geely Atlas, занимая промежуточное положение между ними.

«Пока неизвестно точное ценообразование на Geely Cityray, однако, по предварительным данным, цена автомобиля будет находиться между моделями Coolray и Atlas, составляя от 2,9 до 3,2 млн рублей. Такой ценовой диапазон создает конкуренцию и может стать проблемой для новой модели», - отметил эксперт.

По мнению специалиста, существует опасность того, что потенциальные покупатели Cityray могут предпочесть либо более вместительный Atlas, либо экономичный Coolray. Кроме того, на конкуренцию могут повлиять также уже устоявшиеся на рынке кроссоверы Chery Tiggo 7 PRO Max и Changan CS55 Plus. Именно поэтому будет сложно предсказать успех продаж новой модели Geely до официального объявления комплектаций и цен на Geely Cityray.

Будущие новинки автомобильного рынка России будут представлены на выставке, в рамках масштабного форума автобизнеса «CarX – 2024», который пройдет с 8 по 10 октября в Москве. Более подробную информацию о мероприятии можно найти на сайте агентства «АВТОСТАТ».

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